Kaltenweide

Die Langenhagener Feuerwehr hat am Sonnabend, 29. Mai, gegen 9.30 Uhr eine Person an der Knabenkrautstraße in Kaltenweide aus einem Aufzug befreit. Dieser war zuvor stecken geblieben. Die Person blieb bei dem Unfall unverletzt. Der Aufzug wurde daraufhin außer Betrieb genommen. Die Feuerwehr war mit elf Einsatzkräften und drei Fahrzeugen vor Ort – der ebenfalls alarmierte Rettungsdienst musste nicht mehr tätig werden.

Von Sebastian Stein