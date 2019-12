Feuerwehr rettet Mann nach Sturz über Dachfenster

Krähenwinkel

Mit einer Schleifkorbtrage und der Drehleiter haben die Einsatzkräfte der Feuerwehr Langenhagen-Krähenwinkel am Mittwochmittag einen Mann aus einem Dachboden in Krähenwinkel gerettet. Der ältere Bewohner war zuvor gestürzt und hatte sich schwer an der Schulter verletzt.

Insgesamt zwölf Feuerwehrkräfte aus Krähenwinkel sind am Mittwochmittag ausgerückt und retten einen Mann durch ein Dachfenster. Quelle: Feuerwehr Langenhagen

Zwölf Feuerwehrkräfte rückten nach Auskunft von Sprecher Florian Thon um 13.03 Uhr mit drei Fahrzeugen an die Walsroder Straße aus. Zunächst hängten die Ehrenamtlichen unter der Leitung von Katharina Warda das Dachfenster im ersten Stock aus. Dann wurde die Trage mithilfe der Drehleiter zu den Rettern gebracht. Die Einsatzkräfte transportierten den Mann nach unten. Er wurde anschließend mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.

Von Julia Gödde-Polley