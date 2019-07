Krähenwinkel

Reste eines Lagerfeuers hat die Feuerwehr Krähenwinkel am frühen Freitagmorgen am Waldsee gelöscht. Ortsbrandmeister Kai Jüttner entdeckte den Brand gegen halb Acht auf dem Osterfeuerplatz.

Zwei Einsatzkräfte löschten die Flammen. Nach Auskunft von Jüttner lag in dem Lagerfeuer auch ein kaputt getretener Grill. Zudem habe drumherum Müll gelegen. Vermutlich habe der Haufen über Nacht gekokelt.

Die Feuerwehr weist in diesem Zusammenhang noch einmal darauf hin, dass durch die Hitze und anhaltende Trockenheit das Risiko für Flächenbrände hoch ist. Deshalb sollte nur auf ausgewiesenen Plätzen gegrillt werden. Zudem herrsche in vielen Wäldern Rauchverbot, erklärt Jüttner. Zigaretten sollten nicht in die Natur geworfen werden. Zudem bittet die Feuerwehr, Brände und Rauchentwicklungen sofort über den Notruf 112 zu melden.

Von Julia Gödde-Polley