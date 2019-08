Godshorn/Langenhagen

Die Ortsfeuerwehr Godshorn ist am Donnerstag um 18.32 Uhr zu einer technischen Hilfeleistung ausgerückt. Nach Auskunft von Feuerwehrsprecher Stephan Bommert hatte die Polizei die Ehrenamtlichen zur Unterstützung wegen einer langen Ölspur gerufen. Diese sollte sich von der Vinnhorster Straße in Hannover über die Langenhagener Straße bis zur Hessenstraße im Godshorner Gewerbegebiet hinziehen. Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle ab. Eine Fachfirma übernahm dann die Reinigung der Fahrbahn.

Hausbewohner liegt hilflos hinter der Wohnungstür

In Langenhagen wurden die Einsatzkräfte am Donnerstag bereits um 9.04 Uhr unter dem Alarmstichwort „Hilflose Person hinter Tür“ zu einem Haus an die Friedrich-Ebert-Straße gerufen. Doch als die Feuerwehrleute vor Ort eintrafen, hatte zwischenzeitlich eine Betreuerin mit einem Schlüssel die Wohnungstür geöffnet. Die Feuerwehr konnte in der Folge wieder abrücken.

Von Sven Warnecke