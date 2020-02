Festival World of Orient entführt Besucher ins Morgenland

Langenhagen

Jedes Jahr lockt das orientalische Tanzfestival World of Orient zahlreiche Besucher aus aller Welt an. In diesem Jahr jährt sich die Großveranstaltung bereits zum 21. Mal. Von Freitag, 6. März, bis Sonntag, 8. März, wartet auf die Gäste im Theatersaal an der Rathenaustraße 14 in Langenhagen ein buntes Programm aus 1001 Nacht.

Festival präsentiert internationale Künstler

Eröffnet wird das Festival am Freitag um 20 Uhr mit einer Weltpremiere. Dann ist auf der Bühne der Walt-Disney-Filmklassiker „The Jungle Book“ – zu deutsch: Das Dschungelbuch – zu sehen. Für die Neuinterpretation von Hollywoodkomponist Paul Dinletir sind nur noch Restkarten zum Preis zwischen 35 und 44 Euro erhältlich.

Am Sonnabend geht es um 20 Uhr mit der Galashow Oriental Stars on Stage weiter. Dabei führen internationale Künstler und Tanzensembles mitreißende, orientalische Tanzdarbietungen vor. Auch hierfür gibt es noch Karten zum Preis von 32 bis 39 Euro.

Erlebnisbasar verkauft arabische Leckereien

Gleichzeitig findet am Sonnabend von 12 bis 19 Uhr eine orientalische Tanzmesse im Freizeitheim Vahrenwald an der Vahrenwalder Straße 92 in Hannover statt. Im Event-Saal können Besucher von 12.30 bis 18.30 Uhr mehrere Non-Stop-Tanzshows sowie Fashionshows anschauen. Zudem haben sie die Möglichkeit, über den 1001-Nacht-Erlebnisbasar zu schlendern und orientalische Kostüme, arabische Köstlichkeiten sowie Kunsthandwerk von 50 Ausstellern zu erwerben.

Schnupperworkshop lädt zum Mittanzen ein

Auch am Sonntag haben die Tanzmesse und der Erlebnisbasar von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Messe-Highlights sind an diesem Tag der orientalische Tanzwettbewerb, an dem 80 Solisten, Duos und Gruppen um den WoO-Cup kämpfen. Außerdem lädt ein kostenloser Schnupperworkshop von 13 bis 16 Uhr zum Mittanzen ein. Der Eintritt ins Freizeitheim kostet an der Tageskasse 9 Euro und eine zweitägige Tageskarte 15 Euro. Kinder im Alter von neun bis 14 müssen nur 5 Euro zahlen.

Karten für das orientalische Festival sind bis Dienstag, 3. März, an der Vorverkaufskasse im Künstlerhaus Hannover an der Sophienstraße 2 erhältlich – oder unter Telefon (0511) 1684 1222 und unter www.Vvk-kuenstlerhaus.de. Ab Mittwoch, 4. März, können Tickets nur noch an der Abendkasse erworben werden.

Das orientalische Festival World of Orient findet von Freitag, 6. März, bis Sonntag, 8. März, im Theatersaal an der Rathenaustraße 14 in Langenhagen statt. Interessierte können die orientalische Tanzmesse und den 1001 Nacht Erlebnismarkt am Sonnabend, 7. März, von 12 bis 19 Uhr und am Sonntag, 8. März, von 10 bis 17 Uhr im Freizeitheim Vahrenwald an der Vahrenwalder Straße 92 in Hannover besuchen.

Lesen Sie auch

Von Laura Beigel