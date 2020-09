Langenhagen

Unbekannte haben an der Freiligrathstraße gleich drei Fahrräder einer Familie gestohlen. Die Zweiräder standen am Dienstag gegen 0.30 Uhr noch angeschlossen am Fahrradständer vor einem Mehrfamilienhaus. Gegen 7 Uhr waren sie spurlos verschwunden. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 300 Euro. Sie hofft nun auf Hinweise. Zeugen sollten sich unter Telefon (05 11) 1 09 42 15 melden.

Von Frank Walter