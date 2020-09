Langenhagen

Ein Unbekannter hat am Mittwoch nahe dem Bahnhof Langenhagen-Mitte ein schwarz-grünes Mountainbike gestohlen. Der Eigentümer hatte es um 6.37 Uhr am Abstellplatz an der Feldstraße angeschlossen, um 16.19 Uhr war es verschwunden. Das Fahrrad vom Typ Bana Flyke Street FS hat einen Wert von etwa 340 Euro. Hinweise erbittet die Polizei unter Telefon (0511) 1094215.

Von Frank Walter