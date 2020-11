Langenhagen

Diebe haben in Langenhagen zwei Fahrräder gestohlen. Am Sonnabend zwischen 9.30 und 20 Uhr traf es ein per Kabelschloss gesichertes, schwarz-gelb-blaues Mountainbike der Marke Zerro am Berliner Platz. Ein schwarz-silberfarbenes Damenfahrrad vom Typ Raleigh Devon 8 Wave verschwand am Sonntag zwischen 16 und 20.40 Uhr aus einem zuvor verschlossenen Kellerraum eines Mehrfamilienhauses an der Straße Im Hohen Felde. Den Gesamtschaden gibt die Polizei mit 900 Euro an. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon (0511) 109-4215 zu melden.

Von Frank Walter