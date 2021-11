Langenhagen

Ein Fußgänger hat bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend in der Langenhagener Kernstadt so schwere Verletzungen erlitten, dass er ins Krankenhaus gebracht werden musste. Der Unfallverursacher flüchtete, nach ihm sucht nun die Polizei.

Laut Polizeisprecher Patrick Götze wollte der 56 Jahre alte Fußgänger gegen 21.50 Uhr die Leibnizstraße überqueren. Aus Richtung der Virchowstraße näherte sich ein nicht näher beschriebenes Auto. Dessen Fahrer konnte offensichtlich nicht mehr rechtzeitig ausweichen: Der Wagen unbekannten Typs und unbekannter Farbe berührte den Passanten, dieser stürzte zu Boden und verletzte sich an der Hüfte. Der Autofahrer fuhr davon, ohne sich um den Mann zu kümmern. Der verletzte 56-Jährige kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Die Polizei ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht gegen Unbekannt. Sie sucht dringend Zeugen des Unfalls, die Hinweise zum Auto und dessen Fahrer geben können. Zeugen sollten sich unter Telefon (0511) 109-4215 melden.

Von Frank Walter