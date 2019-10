Langenhagen

Dieser Fall gibt noch Rätsel auf: Die Polizei sucht einen Autofahrer, der zwischen Sonntag gegen 2 Uhr und Montag, etwa 1.45 Uhr, einen an der Beckerwiese in Langenhagen abgestellten BMW demoliert hat. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, flüchtete der Fahrer.

BMW war an der Straße Beckerwiese abgestellt

Nach Auskunft eines Sprechers der Polizei Langenhagen hatte der Geschädigte, ein 30 Jahre alte BMW-Fahrer, sein Auto ordnungsgemäß an der Beckerwiese abgestellt. Als er zurückkehrte, stellte er einen Lackschaden am Heck seines Wagens fest und rief die Polizei. Die Beamten entdeckten ganz in der Nähe einen Renault Clio, der einen frischen Schaden an der Front aufwies. Die Farbreste am Renault passten zum demolierten BMW.

Wer saß am Steuer des Renault Clio ?

Nun ermittelt die Polizei, wem der Renault Clio gehört und wer beim Unfall am Steuer saß. Der Verursacher sei derzeit noch nicht bekannt, sagte der Polizeisprecher. Er beziffert den Schaden auf etwa 2000 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich an das Kommissariat, Telefon (0511) 1094215, zu wenden.

