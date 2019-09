Kaltenweide/Langenhagen

Bei einem Verkehrsunfall auf der Kananoher Straße in Kaltenweide ist am Montag gegen 17.10 Uhr ein 18 Jahre alter Autofahrer verletzt worden. Nach Auskunft von Langenhagens Polizeisprecher Patrick Götze verlor der Fahranfänger aus Garbsen aus bislang ungeklärter Ursache beim Überholen eines anderen Autos in einer Kurve die Kontrolle über seinen VW. Der junge Mann kam von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Zum Glück wurde der 18-Jährige dabei nur leicht am Kopf verletzt. Eine ambulante Behandlung ersparte dem Unfallfahrer einen Transport in ein Krankenhaus. Die Höhe des Schadens stand am Dienstag noch nicht fest.

Mann übersieht eine andere Autofahrerin

Bei einem weiteren Unfall ist am Montag gegen 13.30 Uhr auf der Flughafenstraße in Fahrtrichtung Hannover eine 52 Jahre alte Autofahrerin verletzt worden. Wie Götze berichtet, wollte ein 35 Jahre alter Autofahrer mit seinem VW Bora von der linken auf die rechte Spur wechseln, um auf das Gelände einer Tankstelle zu gelangen. Dabei habe der Mann den VW Polo der Frau übersehen. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich die 52-Jährige leicht. Den Schaden beziffert der Polizeisprecher auf etwa 3500 Euro.

Von Sven Warnecke