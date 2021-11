Langenhagen

Vor der ersten Sitzung des neu gewählten Langenhagener Rates am Montag, 8. November, hat sich eine neue Gruppe aus drei kleineren Parteien und Wählergruppen zusammengefunden. Die FDP, das Bündnis unabhängiger Bürger Langenhagen (BBL) und Die Partei bilden nun das Bündnis Liberale Gruppe. Eine entsprechende Erklärung haben die Verantwortlichen am Dienstagmorgen bei der Verwaltung eingereicht.

Die Beteiligten versprechen sich durch ihre Gruppengröße mehr Einfluss in den noch zu besetzenden Ausschüssen sowie im Verwaltungsrat. Mit jeweils zwei (FDP) beziehungsweise einem Sitz (BBL und Die Partei) wären die Vertreter dort ansonsten leer ausgegangen. „Ein weiterer Nebeneffekt ist, dass aus Sicht der Gruppe die demokratischen Kräfte zulasten der AfD gestärkt werden und dieses dem überwiegenden Wählerwillen gerecht wird“, schreibt die Gruppe in einer gemeinsamen Erklärung.

„Das ist keine Verlegenheitskonstellation“

Die Entscheidung sei nach intensiver Diskussion mit allen Beteiligten gefallen, sagte FDP-Ratsherr Joachim Balk. Er verspreche sich von der Gruppe Synergien in Bezug auf die Arbeitsbelastung und -aufteilung für die ehrenamtlichen Kommunalpolitiker. „Das ist aber keine Verlegenheitskonstellation“, stellte Balk klar. Man habe mehrfach zusammengesessen und liege inhaltlich nicht weit auseinander. Ziel der Liberalen Gruppe sei es, sich bürgernah und „ohne Parteiallüren“ in der Politik einzusetzen, heißt es in der Erklärung.

Parteien sondieren noch – bislang ohne Ergebnis

Die Ratssitzung am Montag wird wegen des Wasserschadens im Theatersaal wie zu Beginn der Pandemie wieder in der Aula des Schulzentrums stattfinden. Quelle: Sebastian Stein (Archiv)

Derweil laufen die Sondierungen zur Bildung einer Koalition im Rat noch auf Hochtouren. Bislang haben sich die Parteien und Wählergruppen noch nicht einigen können, gesprochen haben aber nahezu alle untereinander – nur die AfD war außen vor. Im Raum hatten zuletzt drei realistische Optionen gestanden: eine große Koalition aus SPD und CDU, eine Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP sowie eine Jamaika-Koalition aus CDU, Grünen und FDP. Die beiden letzteren Optionen hätten jeweils nur eine Mehrheit von einem Sitz im Rat.

Doch der Zusammenschluss der neuen Liberalen Gruppe wird womöglich Einfluss auf die bisherigen Koalitionsoptionen haben. Dem Vernehmen nach könnte die CDU Abstand von einer Jamaika-Koalition nehmen, weil man sich keine Zusammenarbeit mit der am neu gegründeten Bündnis beteiligten BBL wünscht. Ähnliche Bedenken hört man bei den Grünen und der SPD. Die drei Parteien wollen aber in den nächsten Tagen noch einmal zusammenkommen, um die Varianten zu diskutieren.

Kommt es wieder zu wechselnden Mehrheiten im Rat?

Balk von der FDP hingegen macht deutlich, dass die neue Gruppe nicht zu bedeuten habe, dass es keine weiteren Gespräche für eine Koalition geben könne. Allerdings sieht derzeit alles danach aus, als würde die erste Sitzung des neu gewählten Rates am Montag ohne festes Mehrheitsbündnis über die Bühne gehen. Bahnt sich also eine ähnliche Konstellation mit wechselnden Mehrheiten wie in den vergangenen Jahren an?

Die SPD nehme die neue Gruppe erst einmal zur Kenntnis und werde am Dienstagabend entscheiden, wie es weitergeht, sagte Parteichef Tim Julian Wook. Bei den Grünen geht der Fraktionsvorsitzende Wilhelm Zabel nach persönlicher Einschätzung davon aus, dass es zum jetzigen Zeitpunkt keine verbindliche Koalition geben wird.

Die CDU hingegen lässt insbesondere in Richtung großer Koalition mit der SPD alle Türen offen. „Wir sind weiterhin bestrebt, möglichst eine Mehrheit zu finden, die die Geschicke dieser Stadt leiten kann“, sagt CDU-Fraktionsvorsitzender Domenic Veltrup. Eine fest vereinbarte Zusammenarbeit sei etwa wichtig, um auch unpopuläre und wichtige Entscheidungen bei der Festlegung des neuen Haushalts beschließen zu können.

Wegen des Wasserschadens im Theatersaal findet die Sitzung am Montag, 8. November, ab 18.30 Uhr in der Aula des Schulzentrums, Konrad-Adenauer-Straße 21–23, statt.

Von Sebastian Stein