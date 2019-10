Ein Unfall mit Fahrerflucht stellt die Polizei in Langenhagen vor ein Rätsel: Nachdem ein BMW-Fahrer die Beamten gerufen hatten, weil jemand gegen sein an der Beckerwiese geparktes Auto gefahren war, entdeckten die Polizisten in der Nähe zwar ein verdächtiges Fahrzeug – wer beim Unfall am Steuer saß ist aber noch unklar.