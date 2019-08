Engelbostel

Eine Nacht an einem von der Realität weit entfernten, phantastisch-magischen Ort: Die Geister der Nacht, des Geheimnisses, der Verschwiegenheit und des Schlafes entführen das Publikum mit ihrer Musik und ihrem Gesang in eine Welt, in der die Grenzen zwischen Traum und Wirklichkeit verschwimmen.

Zur Musik des britischen Komponisten Henry Purcell lassen die Mitglieder des Ensembles für Alte Musik Filum in ihrem Programm „The Followers of Night“ am Freitag, 23. August, in der Martinskirche in Engelbostel an der Kirchstraße 58 ihren geheimen musikalischen Sehnsüchten und Wünschen freien Lauf. Mit viel Spielwitz und ihrer offenen und zugewandten Art zu musizieren sie, lassen den barocken Funken überspringen und bereiten dem Publikum ein besonderes Konzerterlebnis voller emotionaler Verwirrungen und Verzauberung.

Und warum die Martinskirche als Konzertort? „Schauen Sie sich doch mal die Kirche an; mit ihrem holzvertäfelten Innenraum und der Galerie der perfekte Ort für ein Programm, das in einem nächtlichen Zauberwald spielt“, betont Christoph Rosenbaum, neben Roman Tsotsalas der Leiter des Ensembles. Und Rosenbaum kennt die Kirche bereits von früheren Konzerten.

Karten und weitere Informationen

Das Konzert beginnt um 20 Uhr, Einlass ist ab 19.30 Uhr. Die Bar auf dem Kirchplatz öffnet bereits ab 19 Uhr. Dabei werden Getränke angeboten. Die Karten für die Kategorie A im Mittelschiff und Seitenschiff, Reihe 1 bis 3, kosten 23 Euro, ermäßigt 17,50 Euro. Die Kategorie B im Seitenschiff ist mit 17,50 Euro veranschlagt, ermäßigt 12 Euro. Die Karten gibt es auch an der Abendkasse, reine Hörplätze auf der Empore schlagen mit 10 Euro zu Buche, ermäßigt 5 Euro, nur an der Abendkasse. Karten gibt es bei allen bekannten Vorverkaufsstellen, die an das Reservix System angeschlossen sind, sowie im Internet unter www.reservix.de. Lokal werden Ticket bei der Firma Schreibwaren an der Heidestraße 4 in Engelbostel angeboten.

Weitere Informationen gibt es beim Team Kultur der Region Hannover unter Telefon (0511) 61625200. Das vollständige Programm ist im Internet unter www.hannover.de/kultursommer abrufbar. Programmhefte liegen im Bürgerbüro der Region Hannover, in den Informationsstellen der Städte und Gemeinden sowie direkt bei den Veranstaltern aus.

Von Sven Warnecke