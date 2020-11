Langenhagen

Das Ensemble Filum ist auf Alte Musik spezialisiert und gestaltet zusammen mit Kantor Arne Hallmann den Gottesdienst am Sonntag, 29. November, in der Elisabethkirche. Ab 10 Uhr erklingen Werke von Heinrich Schütz, Franz Tunder und Johann Sebastian Bach. Im ersten Gottesdienst des neuen Kirchenjahres ist außerdem der Choral „Nun komm der Heiden Heiland“ zu hören.

Das Ensemble besteht aus Tenor Christoph Rosenbaum, Roman Tsotsalas (Bariton) und Gitarrist Daniel Seminara. Rosenbaum arbeitet als freischaffender Opern- und Konzertsänger. Im Konzertfach ist er ein gefragter Solist, vor allem im Bereich der Barockmusik. Als Opernsänger erhielt er 2001 noch als Student ein Gastengagement an der Staatsoper Hannover. Nach der Berufsfachschule für Musik Oberfranken in Kronach wechselte er 1996 an die Hochschule für Musik und Theater Hannover und wurde in die Gesangsklasse von Prof. Carol Richardson-Smith aufgenommen.

Gitarrist ist Spezialist für alte Musik

Gemeinsam mit Tsotsalas ist er Gründer und künstlerischer Leiter des Vokal- und Instrumentalensembles Film. Der Bariton arbeitete mit so bedeutenden Künstlern wie Ton Koopman, Andreas Scholl, Wolfgang Katschner, Rüdiger Lotter und Michael Hofstetter zusammen. Gemeinsam mit dem Ensemble widmet er sich sehr erfolgreich der Vokalmusik des 15. bis 17. Jahrhunderts.

Daniel Seminara, geboren 1989, ist Gitarrist und Spezialist für alte Musik der Laute. Er hat eine intensive künstlerische Tätigkeit als Darsteller sowohl als Solo- als auch als Ensemblespieler. Das brachte ihn schließlich dazu, in ganz Europa zu spielen. Seminara studierte am Conservatorio Cantelli in Novara, wo er im Alter von 21 Jahren sein Diplom erhielt. Parallel zu seinem Musikstudium erwarb er einen Bachelor-Abschluss in Management für Kunst, Kultur und Kommunikation an der Universität Bocconi in Mailand.

Lesen Sie auch

Von Stephan Hartung