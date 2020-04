Engelbostel

Ein technischer Defekt an einem Opel hat am Montagnachmittag ein Feuer in einem Garagenhof in Engelbostel verursacht. Das Fahrzeug wurde komplett zerstört. Die Feuerwehr konnte jedoch verhindern, dass die Flammen auf die anderen Garagen übergreifen. Lediglich die zwei benachbarten wurden durch das Feuer beschädigt.

Drei Trupps der Feuerwehr Engelbostel bekämpfen unter Atemschutz den Brand. Quelle: Rudolf Schweidler/Feuerwehr

Anwohner bemerkten den Brand gegen 17.45 Uhr an der Straße Am Reitplatz und alarmierten die Feuerwehr. Als die Retter eintrafen, stand der in der Garage geparkte Opel Grandland bereits lichterloh in Flammen. Auf der Anfahrt hatten die Ehrenamtlichen nach Angaben von Engelbostels Feuerwehrsprecher Rudolf Schweidler bereits eine schwarze Rauchwolke über der Einsatzstelle gesehen.

Der Opel Grandland wurde durch das Feuer komplett zerstört. Die Polizei geht von einem technischen Defekt als Ursache aus. Quelle: Rudolf Schweidler/Feuerwehr

Drei Trupps löschten unter Atemschutz das Feuer. Verletzt wurde niemand. Ein Rettungswagen der Johanniter wurde dennoch vorsorglich alarmiert. Etwa zwei Stunden später konnten die 16 Einsatzkräfte von der Brandstelle abrücken. Während der Löscharbeiten war die Schulstraße in Höhe der Einmündung Am Reitplatz zeitweise für den Verkehr gesperrt.

Am Montagabend sperrte die Feuerwehr einen Teil der Schulstraße. Quelle: Stephan Hartung

Die Ermittler des Zentralen Kriminaldienstes der Polizei untersuchten die Garage am Dienstagmorgen. Durch das Feuer ist ein Schaden in Höhe von etwa 80.000 Euro entstanden.

Von Julia Gödde-Polley