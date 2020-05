Die nächsten Baustellen in Langenhagen stehen an: Der Versorger Enercity erneuert an der Brinker Straße eine Trinkwasserleitung. Dazu laufen gerade die vorbereitenden Arbeiten. Der eigentliche Bau beginnt Ende Mai. Auch am Rehkamp wird gebuddelt. Dort gilt demnächst eine Einbahnstraßenregelung.