Langenhagen

„Braucht Buße ein Update?“ Unter dieser Fragestellung lädt die Jugendgruppe der Emmaus-Kirchengemeinde Langenhagen für Mittwoch, 18. November, zu einem regionalen Gottesdienst zum Buß- und Bettag ein. In der Emmauskirche am Sonnenweg soll ab 18 Uhr auf Gottes Prioritäten und auf das Gottesbild geschaut werden. „Wir überlegen, wie Buße zeitgemäß aussehen kann“, sagt Diakonin Annika Kruse. Ebenfalls geht es um die Fragen, warum sich mancher an dem Wort Buße stört und was dies mit Demut zu tun hat.

Den Gottesdienst zum Buß- und Bettag gestalten Kruse, Mirja Essiger, Johannes Böttcher sowie Bianca und Sabrina Frühauf. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Jeder Besucher muss jedoch seine Kontaktdaten angeben und einen Mund-Nasen-Schutz tragen.

Von Lisa Höfel