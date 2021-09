Einige Hundert Kinder sind jetzt nach den Sommerferien eingeschult worden. Zum Schutz der kleinen Abc-Schützen ist die Polizei aktuell verstärkt an Schulen unterwegs, um für Sicherheit zu sorgen. Dabei haben die Beamten aber auch Mütter und Väter in ihren Elterntaxis im Visier. So lief der Auftakt.