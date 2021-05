Langenhagen

Die Elisabethgemeinde Langenhagen setzt am Pfingstsonntag, 23. Mai, ihre Kirchenmusikreihe fort. Es ist coronabedingt der erste Gottesdienst seit mehreren Monaten. Zu Gast ist dabei Michael Pürerfellner von der NDR-Radiophilharmonie mit seiner Trompete. Zusammen mit Kantor Arne Hallmann an der Orgel wird er den festlichen Gottesdienst, der um 10 Uhr beginnt, musikalisch gestalten. Die Predigt hält Pastor Torsten Kröncke.

50 Besucher können die Kirchenmusik erleben

Pürerfellner begann seine musikalische Ausbildung an der Trompete im Jahr 2000 als Privatschüler in Gallneukirchen (Österreich). Von 2012 bis 2013 war er Teil der Militärmusik Niederösterreich. An der Anton-Bruckner-Privatuniversität Linz absolvierte er den pädagogischen Bachelor auf der Trompete mit Schwerpunkt Barocktrompete mit Auszeichnung. Danach schloss er den pädagogischen Master auf der Trompete an. Ein Semester lang studierte er als Austauschstudent an der Zürcher Hochschule der Künste. Seit 2019 ist Pürerfellner Akademist bei der NDR-Radiophilharmonie Hannover.

Rund vier Monate war die Elisabethkirche geschlossen, weil die Corona-Inzidenz zu hoch war. Der Kirchenvorstand hatte beschlossen, den Empfehlungen vieler Wissenschaftler in vollem Umfang zu folgen und nicht zu Veranstaltungen mit größeren Gruppen einzuladen. Das betraf auch die Gottesdienste. Nun sind 50 Besucherinnen und Besucher in der Kirche zugelassen. Auf Abstand und Hygiene muss weiterhin geachtet werden, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Wenn die Plätze belegt sind, kann es aber sein, dass keine weiteren Personen mehr eingelassen werden dürfen.

Von Frank Walter