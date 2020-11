Langenhagen

„Das ist Seelennahrung!“: Diese Aussage eines älteren Mannes trifft für Bettina Praßler-Kröncke den Nagel auf den Kopf. Die Pastorin der Elisabethgemeinde zeichnet gemeinsam mit Susanne Cortez vom Kinderkirchenteam und Sarah Sickau, die sich um die Familienkirche kümmert, für Langenhagens erste Kulturleine verantwortlich. Das neue Angebot für Kinder und Erwachsene soll das Leben in der Stadt etwas bunter machen.

An der Kulturleine hängen Bastelsets und aufmunternde Botschaften

An einer grünen Wäscheleine, gespannt zwischen einem Baum und dem bunten Kunstwerk vor dem Gemeindehaus, baumeln an Wäscheklammern befestigt Dutzende durchsichtige Beutel. Sie enthalten ganz unterschiedliche Dinge wie Bastelsets, kleine Bücher und Zettel mit Gedichten. Alles eint ein Gedanke: den November-Blues zu vertreiben, der in diesem Jahr wegen der Corona-Beschränkungen viele Menschen noch stärker trifft als gewöhnlich.

In dieser Tüte steckt ein Bastelset. Quelle: Frank Walter

„Aufgrund des Teil-Lockdowns sind nun schon zum zweiten Mal in diesem Jahr viele kulturelle Angebote für Kleine und Große abgesagt worden“, sagt Praßler-Kröncke bedauernd. „Der November ist an sich schon kein schöner Monat. Und dieses Jahr greift das sehr stark die Seele an.“ Vor diesem Hintergrund wurde Cortez durch familiäre Bande auf eine Idee aus Hannover aufmerksam: Dort hatte die Kulturinitiative Döhren-Wülfel-Mittelfeld am Fiedelerplatz eine Kulturleine initiiert, um trotz des Abstandsgebotes ein Miteinander im Stadtteil zu ermöglichen.

„Ich war gleich begeistert von dieser Idee und wünschte mir so etwas auch für Langenhagen“, erzählt Cortez. Es folgten ein Anruf bei der Pastorin, die sofort ihre Unterstützung anbot, sowie ein Aufruf im Familienkirchenteam, in dem Cortez mit Sickau gleich eine begeisterte weitere Patin für die Kulturleine auf dem Kirchplatz gewinnen konnte.

Ein gelber Zettel informiert über das Projekt. Quelle: Frank Walter

Die ersten Tage zeigen: Das Projekt kommt gut an

In den ersten Tagen fanden die kleinen Freudeschenker schon reißenden Absatz. „Jeden Tag füllen wir die Leine neu auf“, berichtet Sickau. Dabei ist das Projekt keineswegs nur für Kinder gedacht. Auch Erwachsene dürfen sich an den Beuteln bedienen, sich so Freude schenken lassen – und genauso gern auch neue Beutel hinzuhängen. Das Prinzip funktioniert genauso wie bei den offenen Bücherschränken, von denen ein Exemplar gleich neben der Kulturleine steht. Und wer selbst keinen wetterfesten Beutel zur Hand hat, für den hängen stets einige leere Tüten bereit.

In den Beuteln finden sich ganz unterschiedliche Angebote. Quelle: Frank Walter

Angedacht ist das Projekt in Langenhagen zunächst bis Weihnachten, doch wer weiß? In Hannover-Döhren sprechen die Initiatoren schon von einer Jahres-Kulturleine. Sie soll langfristig hängen bleiben und je nach Saison, Festen und Ereignissen unterschiedlich bestückt werden.

Von Frank Walter