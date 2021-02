Langenhagen

Die Vielseitigkeit der Kirchenorgeln macht Gottesdienste zum musikalischen Erlebnis – das soll auch in der Elisabethkirche in Langenhagen nach einer notwendigen Wartung so bleiben. Noch braucht die Gemeinde aber finanzielle Unterstützung, um das in den Jahren 1965/1966 gebaute Instrument überarbeiten zu können.

Arne Hallmann ist Kantor und Organist der Elisabethkirche. „Wenn ich Orgel spiele, dirigiere ich fast ein ganzes Orchester“, sagt er. „Schon als Kind war ich von dem vollen Klang beeindruckt und konnte es kaum erwarten, nach den ersten Klavierstunden mit dem Orgelunterricht zu beginnen“, erinnert er sich. Nicht nur Schüler aus Langenhagen und dem Kirchenkreis, sondern auch Stipendiaten des Sprengels Hannover nutzen die Orgel der Elisabethkirche zum Studium und werden dort von Hallmann unterrichtet. Als gelernter Orgelbauer kennt er jede Pfeife seines Instruments.

Spenden für einen besseren Klang erwünscht

Die bisher letzte große Reinigungs- und Erweiterungsaktion der Orgel war 1995. Nach 26 Jahren stehen nun wieder dringende und teure Wartungs- und Klangverbesserungsarbeiten an. Der Kirchenvorstand und der Förderverein für Kirchenmusik der Elisabethgemeinde bitten daher alle Freunde der Musik um Unterstützung, damit die notwendigen Arbeiten erledigt werden können.

Die Bankverbindung lautet: Evangelische Bank Hannover, IBAN DE85 5206 0410 0000 0060 41, Verwendungszweck 11463610005 „Orgelbau Elisabeth“. Spendenbescheinigungen werden auf Wunsch ausgestellt. Für weitere Informationen ist das Büro der Kirchengemeinde unter Telefon (0511) 73 31 61 zu erreichen.

Von Stephan Hartung