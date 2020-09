Langenhagen

Im Mai hatte die Elisabethgemeinde Langenhagen ihre Konfirmationen wegen der Corona-Pandemie absagen müssen. „Jetzt im September können wir sie endlich nachholen“, sagt Pastor Torsten Kröncke.

Die Jugendlichen sind dafür in mehrere Gruppen aufgeteilt worden. Sie dürften wegen der Abstands- und Hygieneregelungen nur eine begrenzte Anzahl von Gästen mit in die Kirche bringen. „Trotzdem wird die Kirche natürlich verhältnismäßig voll sein und nur noch wenig Plätze für andere Gäste aufweisen“, sagt Kröncke. Er empfiehlt den Menschen, die an diesen beiden Sonntagen einen Gottesdienst besuchen wollen, besser in eine der Nachbarkirchen ausweichen. Und das sind die Konfirmanden:



Konfirmation am Sonntag, 20. September, um 9.30 Uhr

Oliver Krämer, Nicolas Pardo Cordes, Marlene Rosenbohm, Lissy Venrath, Leon Maximilian Zühlsdorff und Janik Lehmeier.

Konfirmation am Sonntag, 20. September, um 11 Uhr

Joris Euscher, Phoebe Kebeiks, Bjarne Sydney Nordmann, Elea Piehl, Philipp Tillmanns und Sophie Töpfer.

Konfirmation am Sonntag, 20. September, um 12.30 Uhr

Chiara Joy Abbey, Charlotte Pralle, Christian Sabev, Emilia Charlin Deliga und Femke Raschke.

Konfirmation am Sonntag, 27. September, um 10 Uhr

Leandro Adamski, Levin Henry Thieße, Jannik Finn Reuter, Luca Meinert, Leonie Aida Frank und Laura Sophie Kremer.

Konfirmation am Sonntag, 27. September, um 11.30 Uhr

Mia-Rebekka Enke, Alexa Neitzel, Leonie Kinder, Leonie Alica Hein und Enya Sauer.

Von Frank Walter