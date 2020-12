Langenhagen

Natürlich war die Hochzeit damals schön. Aber der Polterabend am Tag davor – oder besser: in der Nacht davor – ist Otto Pfahl bis heute besonders im Gedächtnis geblieben. „Wir haben pünktlich Feierabend gemacht, schließlich stand am nächsten Tag die Hochzeit an.“ Die vier Brüder seiner Mutter begaben sich aber später wieder zurück an den Ort des Geschehens und verschafften sich irgendwie Zugang in den elterlichen Hof. Am nächsten Morgen waren die Brüder verschwunden – und mit ihnen auch der Alkohol. Weil die Vorräte aber für die Hochzeitsfeier vorgesehen waren, musste Otto Pfahl noch wenige Stunden vor der Eheschließung die Nachbarorte abklappern und für alkoholischen Nachschub sorgen. Geheiratet wurde trotzdem, damals am 17. Dezember 1955 in Semmenstedt südöstlich von Wolfenbüttel. Eva und Otto Pfahl feiern also am Donnerstag ihre eiserne Hochzeit.

Zwölf Lebensjahre liegen zwischen den Eheleuten

Seit drei Jahren leben die Eheleute in Langenhagen im betreuten Wohnen der City Park Residenz. Zuvor war Wiesenau für rund 50 Jahre ihre Heimat gewesen, davor wiederum der hannoversche Stadtteil Vahrenwald. Im August 1958 war Tochter Dinah zur Welt gekommen.

Heute normal, für die damalige Zeit ungewöhnlich: Die Pfahls fanden und verliebten sich trotz des großen Altersunterschiedes: Otto Pfahl ist mit 98 zwölf Jahre älter als seine Frau. Kennengelernt haben sie sich Anfang der Fünfzigerjahre in ihrer Heimat bei einem Tanzabend. „Wir saßen in den Reihen gegenüber, da hat er mich aufgefordert“, erzählt die heute 86-Jährige, die in ihrem Berufsleben bei Bahlsen in Hannover und in einem Schuhgeschäft tätig war.

Das alte Bild zeigt Eva und Otto Pfahl bei ihrer Hochzeit vor 65 Jahren. Quelle: privat

Dass sie sich überhaupt kennenlernen konnten, hatte nicht nur mit Glück zu tun, sondern auch mit der Berufswahl. Otto Pfahl schloss eine Ausbildung als Schneider ab, ehe er als Weltkriegssoldat eingezogen wurde und in Russland kämpfen musste. Bis 1950 blieb er dort in Gefangenschaft. Er überlebte, weil er mit seinen Kenntnissen Kleidung für russische Offiziere herstellen konnte und somit nicht das Schicksal so manch anderes Soldaten teilte.

Geheiratet wurde auch für den Mietvertrag

Zu den Hobbys der Eheleute Pfahl gehörten dann später die Gartenarbeit, aber auch Urlaube im heutigen Kroatien. Zudem waren Spaziergänge im Deister und Schaumburger Land beliebt, genauso wie fußläufige Erledigungen im CCL, das von der City Park Residenz nicht weit entfernt lag. Letzteres ist aber zuletzt aus körperlichen Gründen selten geworden.

Bleibt noch eine Frage zu klären: Warum heiratet man Mitte Dezember? Der Grund war ganz einfach. In Vahrenwald bestand für Otto Pfahl, der damals für die Varta in Hannover arbeitete, die Möglichkeit auf eine Privatwohnung. Voraussetzung war allerdings: Der neue Mieter musste verheiratet sein. Daher folgte dann kurzfristig der Hochzeitstermin auf dem Hof der Eltern, die einen kleinen Landwirtschaftsbetrieb besaßen. Mit Blick auf die nun 65 gemeinsamen Ehejahre war die spontane Entscheidung offenbar genau richtig.

Von Stephan Hartung