Es geht um viel Kleinkram, aber auch der summiert sich auf 1,192 Millionen Euro: Diese Summe wird die Stadt schon jetzt in das in die Jahre gekommene Rathaus stecken, um an den dringendsten Stellen den Brandschutz zu verbessern. „Es geht vor allem um Leitungsdurchbrüche und Brandmelder in abgehängten Decken“, sagte die städtische Architektin Ulrike Deimel in einem Pressegespräch. Bekannt ist der Nachbesserungsbedarf bereits seit 2014. Und die Verzögerung der Arbeiten sorgte zuletzt vor allem in der Politik für Diskussion.

Abarbeiten werden die Firmen jedoch nur jene Missstände der Priorität eins, betonte Baudezernent Carsten Hettwer in dem Gespräch. Alle weiteren Defizite müssten warten, bis die Politik voraussichtlich Anfang kommenden Jahres über das eigentliche Millionenprojekt Rathausanbau entscheiden wird. Sollte dieser auf dem Waggumer Hof entstehen, schlösse sich an dessen Fertigstellung eine Kernsanierung des Altbaus an. „Wenn die Politik den Anbau jedoch aus Kostengründen ablehnt oder vertagt, müssen wir über die jetzt nachrangig eingestuften Aspekte noch einmal reden.“ Unter anderem müsse der Aufzug erneuert werden, da für die vorhandene Anlage absehbar keine Ersatzteile mehr verfügbar seien.

Nicht nur der Brandschutz ist im Rathaus verbesserungswürdig. Auch bei Starkregen dringt immer wieder Wasser in die Zwischendecken ein und setzt die Büros unter Wasser. Quelle: Rebekka Neander (Archiv)

Debatte um Neubau stoppte Sanierungsprojekt

Der Anbau ist laut Hettwer auch der Grund, weswegen die Stadt die Brandschutzverbesserungen seit 2014 nicht umgesetzt habe. „Mit der Bestandsaufnahme des Altbaus 2014 kam die Debatte um einen etwaigen Neubau des Rathauses in Gang“, sagte Hettwer. Solange nicht klar war, welchen Weg Langenhagen einschlagen würde, waren alle Bauprojekte im Rathaus gestoppt. „Wir haben dann für den Anbau den Bestand im Altbau noch einmal im Detail aufgenommen. Dabei war der Brandschutz eines der Hauptthemen.“ Gutachter hätten daraufhin die gefundenen Nachbesserungspunkte in drei Kategorien eingeteilt, um zu entscheiden, was in keinem Fall Zeit hätte, auf die Zeit nach dem Anbau verschoben zu werden. „Dies haben wir inzwischen auch mit der Bauaufsicht geklärt“, betonte Hettwer.

Bei dem Architektenwettbewerb zum Anbau hatten es Mitte März zunächst zwei Sieger gegeben. Im Zuge des anschließenden Bewertungsverfahrens, so Hettwer, habe sich das Wiener Architekturbüro Schenker Salvi Weber in einem Punktesystem durchgesetzt. Der Entwurf sieht den neuen Haupteingang des Rathauses auf Höhe des jetzigen Ratstraktes vor. Im Zentrum des Gebäudeteils ist eine große Treppe geplant, die auch für Veranstaltungen nutzbar ist. Zudem sehen Anbau wie auch Altsanierung einen Umbau der Büroräume vor. „Wir hatten schon vor der Pandemie unser Raumprogramm auf Aspekte der New Work ausgerichtet“, sagte die städtische Architektin Deimel.

Ende 2020 soll Vorentwurf mit Kostenschätzung vorliegen

Bis Ende des Jahres, so Hettwer, arbeite das Büro in Abstimmung mit der Stadt an einem Vorentwurf mit Kostenschätzung. Über diesen könne die Politik voraussichtlich Anfang 2021 entscheiden. „Der Vorentwurf beschäftigt sich auch mit der Altbausanierung“, sagte Hettwer. Sollte sich der Anbau verzögern, wäre auch denkbar, nur den Altbau grundlegend zu sanieren. Dann allerdings müssten die Mitarbeiter der Verwaltung zwischenzeitlich in Container umziehen.

Von Rebekka Neander