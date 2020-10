Godshorn/Langenhagen

Gleich zwei versuchte Einbrüche in Unternehmen haben sich in Langenhagen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ereignet. Ob es einen Tatzusammenhang gibt, prüft derzeit die Polizei. In beiden Fällen scheiterten die Einbrecher.

In einem Fall versuchten Unbekannte zwischen Donnerstag, gegen 21 Uhr, und Freitag, gegen 8.30 Uhr, die elektronische Zugangstür einer Firma an der Bayernstraße im Gewerbegebiet Godshorn aufzuhebeln. Nachdem das scheiterte, flüchteten die Täter unerkannt.

Einbruch in Geschäft schlägt fehl

Zwischen Donnerstag, 18 Uhr, und Freitag, 9.44 Uhr, versuchten Einbrecher zudem, in ein Geschäft Im Hohen Felde in Langenhagen einzudringen. Auch in diesem Fall scheiterten die Täter bei dem Versuch, die Eingangstür aufzuhebeln und flüchteten.

Die Höhe des angerichteten Schadens stand am Sonntag noch nicht fest. Hinweise erbittet die Polizei Langenhagen unter Telefon (05 11) 1 09 42 15.

Von Sven Warnecke