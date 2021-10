Langenhagen

Unbekannte haben versucht, an der Walsroder Straße in Höhe des Lönswegs in ein Wohnhaus einzudringen. Dazu setzten sie ein Hebelwerkzeug an der Eingangstür an. Die Tür hielt zwar stand, allerdings beläuft sich der Sachschaden nach Schätzungen der Polizei auf etwa 1000 Euro.

Ereignet haben muss sich die Tat Angaben der Polizei zufolge im Zeitraum von Dienstag, 5. Oktober, 12 Uhr, bis Sonntag, 10. Oktober, 14 Uhr. Die Polizei hofft nun auf Zeugen. Wer dort verdächtige Personen beobachtet hat, sollte sich unter Telefon (0511) 109-4215 im Kommissariat melden.

Von Frank Walter