Kaltenweide

Unbekannte haben in der Nacht zu Sonnabend, 21. August, versucht, in ein Einfamilienhaus an der Straße Kiebitzkrug einzubrechen. Erst versuchten sie, das Fenster des Windfangs aufzuhebeln, dann schlugen sie es ein. Der Lärm um 1.30 Uhr weckte eine Bewohnerin, die daraufhin das Licht einschaltete.

Die Täter flüchteten. Die Beschädigung am Fenster wurde erst gegen 12.15 Uhr entdeckt. Zeugen sollten sich an die Polizei unter Telefon (05 11) 1 09 42 15 wenden.

Von Frank Walter