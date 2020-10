Kaltenweide

Sportliche Diebe haben bei einem Einbruch am Twenger Weg Schmuck und Geld erbeutet. Nach Angaben eines Polizeisprechers klettern die Unbekannten am Mittwoch zwischen 19.30 und 21.30 Uhr an einem Zweifamilienhaus auf einen Wandvorsprung und hebelten dann ein Fenster im Obergeschoss auf. Sie durchsuchten die obere Etage, brachen dann zwei Türen auf und durchwühlten auch Räume im Erdgeschoss auf der Suche nach Beute. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon (05 11) 1 09 42 15.

Von Frank Walter