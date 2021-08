Godshorn

Unbekannte haben an der Ahornstraße in Godshorn die Abwesenheit der Bewohner ausgenutzt, um in ein Einfamilienhaus einzubrechen. Zwischen Sonnabend, 14. August, 17 Uhr, und Montag, 16. August, 19 Uhr, drückten sie ein Kellerfenster auf und durchsuchten dann alle Zimmer. Bislang ist unklar, was gestohlen wurde. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise unter Telefon (05 11) 1 09 42 15.

Von Frank Walter