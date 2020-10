Kaltenweide/Godshorn

Ein Einbruch in eine Gaststätte sowie ein gestohlenes Mobiltelefon beschäftigen aktuell die Polizei Langenhagen. Die Ermittler bitten um Zeugenhinweise.

Nach Angaben der Polizei sind Einbrecher zwischen Sonnabend, 8 Uhr, und Sonntag, 8 Uhr, in das Ausflugslokal Waldkater in Maspe eingedrungen. Wie die Täter in das Lokal gelangt sind, stand am Mittwoch noch nicht fest. In den Räumen versuchten die Unbekannten, einen im WC-Bereich stehenden Zigarettenautomaten aufzuhebeln – erfolglos. Den angerichteten Schaden beziffern die Beamten auf circa 500 Euro.

Frau vergisst Handy an der Supermarktkasse

Wegen Unterschlagung eines Mobiltelefons ermittelt die Polizei Langenhagen seit Dienstag. Wie die Polizei mitteilt, war eine 35 Jahre alte Frau gegen 14.30 Uhr in einem Lebensmittelgeschäft an der Hauptstraße in Godshorn einkaufen. Beim Bezahlen ließ sie versehentlich ihr weißes Handy der Marke Samsung vom Typ A50 an der Kasse liegen. Wenige Minuten später bemerkte sie den Verlust. Als sie zurück in den Markt eilte, war das Telefon bereits verschwunden.

Hinweise erbittet die Polizei Langenhagen unter Telefon (0511) 1094215.

Von Sven Warnecke