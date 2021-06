Langenhagen

Die Polizei sucht Unbekannte, die zwischen Sonnabend, 26. Juni, etwa 23.40 Uhr und dem folgenden Sonntag gegen 1 Uhr versucht haben, in eine Tankstelle an der Hans-Böckler-Straße in Langenhagen einzubrechen. Nicht zum ersten Mal wurde das Geschäft auf dem Gelände des Famila-Marktes das Ziel von Einbrechern.

Nach Auskunft der Polizei hatten die Täter versucht, die Eingangstür aufzuhebeln. Doch sie scheiterten bei ihrem Tun – die Alarmanlage löste aus, die Unbekannten flüchteten daraufhin.

Hinweise erbittet die Polizei Langenhagen, Telefon (0511) 1094215.

Von Sven Warnecke