Langenhagen

Die Polizei sucht nach einem gewalttätigen Einbruch in der Nacht zu Pfingstsonntag am Pferdemarkt einen Zeugen: Ein Taxifahrer hatte in der Nähe der Straße offenbar abgelehnt, einen etwa 1,80 Meter großen Mann mit „russischem Akzent“ mitzunehmen. Die Polizei Langenhagen würde diesen Taxi-Fahrer gerne als Zeugen hören, um einem Einbrecher auf die Spur zu kommen. Der Flüchtige hatte gegen 1.2o Uhr eine Familienfeier im Garten eines Mehrfamilienhauses genutzt, um in einer der Wohnungen eine Handtasche zu stehlen.

Der Einbrecher konnte durch die offenstehende Haustür des Mehrfamilienhauses sowie durch einen im Schloss steckenden Schlüssel in eine der Wohnungen eindringen. Dort nahm er eine Handtasche an sich, wobei ihn die Bewohner jedoch überraschten. Bei seiner Flucht setzte sich der als „sportlich und von athletischer Statur“ beschriebene Mann mit Schlägen und Tritten zur Wehr. Er entkam unerkannt – und ohne Beute.

Anzeige

Auf seiner Flucht, so der Ermittlungsstand der Polizei, versuchte der Täter offenbar, sich mithilfe eines Taxis vom Tatort zu entfernen. Der Fahrer des Taxis, laut Zeugenaussagen ein Fahrzeug der Marke Toyota Prius, habe dies jedoch abgelehnt.

Weitere NP+ Artikel

Der Mann war mit einer kurzen Hose bekleidet und trug eine schwarze Sweatshirt-Jacke sowie Nike Air-Sportschuhe mit Gelpolstern an der Hacke. Er habe kurzrasierte Haare, die fast einer Glatze glichen, und einen dunklen Dreitagebart.

Zeugen auch für Einbruch am Weserweg gesucht

Außerdem sucht die Polizei nach einem Wohnungseinbruch zwischen Freitag und Pfingstsonntag Zeugen. Am Weserweg haben bislang unbekannte Täter vom Dach aus das Oberlicht einer zurzeit unbewohnten Wohnung aufgehebelt und sich Zutritt verschafft. Ob die Täter etwas entwendet haben, ermittelt die Polizei derzeit noch, zudem wertet sich noch gesammelte Spuren am Tatort aus.

Wer Hinweise auf den Verbleib des Einbrechers am Pferdemarkt oder zum Einbruch am Weserweg geben kann, erreicht die Polizei Langenhagen an der Ostpassage sowie telefonisch unter (0511) 109 4215.

Aktuelle Polizeinachrichten Alle Polizei- und Feuerwehrnachrichten aus Langenhagen lesen Sie in unserem Ticker.

Von Rebekka Neander