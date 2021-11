Kaltenweide

Die Polizei Langenhagen sucht Unbekannte, die in zwei Wohnhäuser in Kaltenweide gewaltsam eingedrungen sind. In beiden Fällen gelangten die Täter mittels sogenanntem Kittfalz-Stechen in die Immobilien am Alice-Salomon-Hof. Nach Auskunft von Polizeisprecherin Ina Spellerberg werde dabei mit einem Werkzeug die Dichtung von Fenstern oder Türen in der Nähe des Griffes durchstochen, um so den Schließmechanismus zu überwinden.

Einer der Einbrüche ereignete sich am Sonntag, 14. November, zwischen 17.25 und 19 Uhr in einer Doppelhaushälfte in der Nähe des dortigen Spielplatzes. Dabei drangen die Täter über die Terrassentür ein und durchwühlten die Räume. Die Höhe des Schadens sowie die Art des Diebesgutes steht noch nicht fest.

Zwischen Freitag, 12. November, etwa 21.40 Uhr, und dem folgenden Sonntag gegen 22 Uhr brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus ein – ebenfalls in der Nähe des Spielplatzes. Die Höhe des Schadens steht auch dort noch nicht fest.

Zeugenhinweise erbittet die Polizei unter Telefon (0511) 1094215.

Von Sven Warnecke