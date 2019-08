Nachrichten Langenhagen - Einbrecher schlagen Fensterscheibe einer Kita ein Einbrecher sind in eine Kindertagesstätte in Langenhagen eingedrungen. Nach Auskunft der Polizei haben die Täter eine Fensterscheibe eingeschlagen. Nun wird nach den Unbekannten gefahndet.

