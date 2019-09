Krähenwinkel/Kaltenweide

Die Polizei Langenhagen sucht Einbrecher, die zwischen Freitag etwa 21 Uhr und Sonnabend gegen 6 Uhr in den Supermarkt an der Walsroder Straße in Höhe Bauernpfad in Krähenwinkel eingedrungen sind. Nach Auskunft einer Sprecherin des Kommissariats hatten die Täter ein rückwärtiges Fenster aufgehebelt. Anschließend brachen die Unbekannten eine Tür zum Büro auf. Ob etwas entwendet worden ist, stand am Sonntag noch nicht fest. Den Schaden an Fenster und Tür beziffert die Polizei auf etwa 500 Euro.

Einbrecher nehmen aus Laube Gartenpumpe mit

Ein weiterer Einbruch ereignete sich zwischen Freitag etwa 12 Uhr und Sonnabend gegen 8 Uhr an der Knabenkrautstraße in Kaltenweide. Dort hatten Unbekannte nach Polizeiangaben eine Gartenlaube sowie einen angrenzenden Schuppen aufgebrochen. Die Täter erbeuteten ein Stromaggregat und eine Pumpe. Die Polizei schätzt den Schaden auf circa 350 Euro.

Hinweise erbittet das Kommissariat, Telefon (0511) 1094215. Weitere Einsatzmeldungen von Polizei und Feuerwehr aus Langenhagen lesen Sie in unserem Ticker.

Von Sven Warnecke