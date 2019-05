Langenhagen

Einbrecher sind zwischen Freitag etwa 18.30 Uhr und Montag gegen 7 Uhr in eine Kindertagesstätte an der Kurt-Schumacher-Allee in Langenhagen eingedrungen. Die Täter hatten nach Auskunft von Polizeisprecher Patrick Götze ein auf der Rückseite des Gebäudes befindliches Fenster aufgehebelt. Anschließend durchwühlten die Unbekannten die Räume. Ihnen fielen zwei Geldkassetten in die Hände, die aufgebrochen wurden. Über die Höhe der Beute konnte Götze am Dienstag noch keine Angaben machen.

Hinweise erbittet das Kommissariat unter Telefon (0511) 1094215. Weitere Polizei- und Feuerwehrmeldungen aus Langenhagen finden Sie hier.

Von Sven Warnecke