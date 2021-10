Godshorn-Langenhagen

Einbrecher sind zwischen Sonnabend, 16. Oktober, gegen 16 Uhr, und Sonntag, 6.15 Uhr, in ein Einfamilienhaus an der Straße Lohkamp in Godshorn gewaltsam eingedrungen. Nach Auskunft eines Sprechers der Polizei verschafften sich die Täter Zutritt über eine Terrassentür. Anschließend wurde im Gebäude auch die zusätzlich verschlossene Tür zum Schlafzimmer aufgebrochen, und die Räume wurden durchwühlt. Über die Art der Beute und die Höhe des Schadens gab es am Sonntag noch keine Erkenntnisse.

Unbekannte schlagen Scheibe ein

Ein weiterer Einbruch ereignete sich zwischen Freitag, 15. Oktober, etwa 19 Uhr, und Sonnabend um 14.55 Uhr in ein an der Lohausener Straße abgestelltes Wohnmobil. Die Täter hatten eine Seitenscheibe des Fiat eingeschlagen. Beute machte der Unbekannte indes wohl nicht. Die Polizei beziffert den Schaden auf circa 200 Euro. Hinweise erbittet das Kommissariat in Langenhagen unter Telefon (0511) 1094215.

Von Sven Warnecke