Langenhagen/Kaltenweide

Die Polizei Langenhagen sucht unbekannte Täter, die zwischen Sonnabend, 25. September, 20.30 Uhr, und dem folgenden Sonntag um 0.50 Uhr in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses am Alice-Salomon-Hof in Kaltenweide eingebrochen sind. Die Einbrecher hebelten die Terrassentür auf und durchwühlten sämtliche Zimmer. Dabei fiel ihnen diverser Schmuck in die Hände. Die Höhe des Schadens steht noch nicht fest.

Ermittler prüfen Zusammenhänge

Bei einem weiteren Einbruch in eine Wohnung an der Godshorner Straße in Langenhagen erbeuteten Unbekannte mehrere Spielekonsolen und einen Fernseher. Die Tat ereignete sich zwischen Freitag, 24. September, 18 Uhr, und Sonntag gegen 3 Uhr. Die Unbekannten hatten die Eingangstür aufgebrochen. Ob es einen Zusammenhang zwischen beiden Einbrüche gibt, prüft die Polizei. Auch in diesem Fall steht die Höhe des Schadens noch nicht fest. Hinweise erbeten die Ermittler unter Telefon (0511) 1094215.

Von Sven Warnecke