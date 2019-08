Langenhagen

Noch steht weder die Art des Diebesgutes noch die Höhe des Schadens fest: Unbekannte haben in den vergangenen Tagen zwei auf einem Pendlerparkplatz an der Brüsseler Straße abgestellte Fahrzeuge aufgebrochen. Die Taten wurden der Langenhagener Polizei am Montagmorgen gegen 6.45 Uhr gemeldet.

Wie eine Sprecherin des Kommissariats am Dienstag auf Anfrage mitteilte, seien die Halter eines betroffenen Renault Clio sowie eines VW Golf bisher von der Polizei nicht erreicht worden. Möglicherweise sind sie im Urlaub. Ihren Angaben zufolge hatten die Täter die Seiten- beziehungsweise die Heckscheibe der Autos eingeschlagen, um in das Innere der Fahrzeuge zu gelangen.

Hinweise zu den Aufbrüchen erbittet die Polizei Langenhagen unter Telefon (0511) 1094215. Weitere Einsatzmeldungen finden Sie in unserem Ticker.

Von Sven Warnecke