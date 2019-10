Langenhagen

Unbekannte haben am Freitag zwischen 18 und 19.30 Uhr versucht, in ein Haus an der Dresdner Straße in der sogenannten Silberseesiedlung in Langenhagen einzubrechen. Nach Auskunft eines Sprechers der Polizei versuchten die Täter an zwei Fenstern ihr Glück. Doch sie scheiterten jeweils an den abschließbaren Fenstergriffen. Daraufhin flüchteten die Einbrecher.

Hinweise erbittet das Kommissariat Langenhagen, Telefon (0511) 1094215. Weitere Einsatzmeldungen von Polizei und Feuerwehr lesen Sie in unserem Ticker.

Von Sven Warnecke