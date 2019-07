Krähenwinkel

Ein Einbrecher hat in der Nacht zu Montag versucht, in ein Wohnhaus am Matthias-Claudius-Weg in Krähenwinkel einzudringen. Gegen 2 Uhr morgens hörte der Bewohner Geräusche, die er zunächst nicht zuordnen konnte, berichtet am Dienstag Langenhagens Polizeisprecher Patrick Götze. Als der Mann dann später nachschaute, entdeckte er frische Hebelspuren an der Haustür. In das Gebäude drang der Täter indes nicht ein, heißt es von Götze weiter.