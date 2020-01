Langenhagen

Diebe sind gewaltsam in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Langenhagens Stadtteil Wiesenau eingedrungen. Die Einbrecher hatten zwischen Freitag, 23 Uhr, und Sonnabend, 12 Uhr, die Eingangstür der Wohnung an der Straße An der Autobahn aufgehebelt. Anschließend durchwühlten die Täter die Räume. Ob etwas entwendet worden ist, stand am Sonntag noch nicht fest.

Hinweise erbittet die Polizei unter Telefon (0511) 1094215. Weitere Einsatzmeldungen aus Langenhagen finden Sie in unserem Ticker.

Von Sven Warnecke