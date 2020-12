Langenhagen

Die Polizei sucht Einbrecher, die am Dienstag, 1. Dezember, zwischen 14.30 und 21 Uhr in eine Wohnung am Böhmeweg in Langenhagen gewaltsam eingedrungen sind. Die Täter hatten die Terrassentür im ersten Obergeschoss des Mehrfamilienhauses aufgehebelt. Anschließend durchwühlten sie die Zimmer. Die Unbekannten flüchteten unerkannt mit diversem Schmuck und Bekleidungsstücken.

Die Höhe des Schadens stand am Mittwoch noch nicht fest. Hinweise erbittet das Kommissariat in Langenhagen unter Telefon (0511) 1094215.

Von Sven Warnecke