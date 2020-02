Kaltenweide/Langenhagen

Unbekannte sind in das Niet Hus an der Clara-Schumann-Straße in Kaltenweide eingedrungen und haben dort am Mittwoch zwischen 11 und 13 Uhr einen Schrank aufgebrochen. Ob die Täter etwas gestohlen haben, stand nach Polizeiangaben am Donnerstag noch nicht fest.

Einbruch in Rohbau am Emsweg

Die Langenhagener Ermittler suchen zudem Diebe, die zwischen Dienstag etwa 19.30 Uhr und Mittwoch gegen 9.30 Uhr in einen Rohbau am Emsweg eingebrochen sind. Die Täter hatten die Bautür aufgehebelt und anschließend diverse Elektrogeräte sowie Baumaterial gestohlen. Die Polizei beziffert den Schaden auf etwa 2000 Euro.

Hinweise erbittet das Kommissariat unter Telefon (0511) 1094215.

Von Sven Warnecke