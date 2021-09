Engelbostel

Die Polizei Langenhagen sucht Unbekannte, die zwischen Freitag, 17. September, etwa 16 Uhr, und dem folgenden Sonntag, gegen 5.30 Uhr, in einen Gartenbaubetrieb an der Resser Straße in Engelbostel eingedrungen sind.

Nach Auskunft eines Sprechers des Kommissariats gelangten die Täter zunächst auf das Firmengelände und schlugen dort die Scheiben von vier Fahrzeugen ein. Zudem wurde ein abgestellter Baucontainer aufgebrochen. Aus dem Inneren entwendeten die Einbrecher diverse Gartengeräte.

Die Höhe des Schadens stand am Dienstag noch nicht fest. Hinweise erbittet die Polizei unter Telefon (0511) 1094215.

Von Sven Warnecke