Langenhagen

Bei einem Küchenbrand in Langenhagen ist am Freitagabend ein Mann leicht verletzt worden. Der Mann wurde erst in einem Rettungswagen versorgt und kam dann vorsorglich in ein Krankenhaus. Die Brandursache ist noch nicht geklärt.

Wie die Feuerwehr mitteilte, hatten die Bewohner eines Einfamilienhauses am Schilfkamp um 19.43 Uhr die Rettungskräfte alarmiert, weil es in der Küche brannte. Bereits beim Eintreffen der Ortsfeuerwehr Langenhagen sowie der Feuerwehr aus dem benachbarten Godshorn quoll dichter Rauch aus dem Haus, wie Feuerwehrsprecher Christian Hasse am Sonnabend sagte. Alle installierten Rauchmelder hätten ausgelöst.

Feuer bricht im Bereich des Herdes in der Küche aus

Ein Atemschutztrupp ging mit einem C-Rohr vor und konnte die Flammen innerhalb von wenigen Minuten löschen. In der Küche hatte es im Bereich des Herdes gebrannt. Die Flammen hatten sich zudem in die Vertäfelung der Decke ausgebreitet, schildert Hasse. Deshalb musste diese im weiteren Verlauf des Einsatzes geöffnet werden.

Wegen des Feuers in einer Küche haben die Einsatzkräfte Teile der Deckenverkleidung herausreißen müssen. Quelle: Jens Heindorf (Feuerwehr Langenhagen)

Hierzu kamen weitere Atemschutztrupps zum Einsatz, die mittels Wärmebildkamera Glutnester aufspürten. Parallel wurde das Gebäude belüftet.

„Da zum Brandzeitpunkt viele Türen im Haus geöffnet waren, konnte sich der Rauch überall hin verteilen. Deshalb ist auch speziell das Obergeschoss wegen der Rauchablagerungen aktuell nicht bewohnbar“, sagt Hasse. Die anderen Bewohner konnten sich zum Glück rechtzeitig in Sicherheit bringen. Die Feuerwehr war mit 25 Kräften und fünf Fahrzeugen bis gegen 21.30 Uhr im Einsatz.

Über die Höhe des Schadens gab es am Sonnabend noch keine Erkenntnisse. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von Sven Warnecke