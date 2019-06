Langenhagen

Wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung muss sich ein 42 Jahre alter Mann aus dem Langenhagener Trinkermilieu verantworten. Er hatte am Sonnabend gegen 13.45 Uhr im Bereich des Kiosks am Stadtbahnhof einem 55 Jahre alten Zechkumpanen mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Zudem versuchte der Täter, seinen Kontrahenten mit einem Fahrrad-Kettenschloss zu schlagen, berichtet ein Sprecher des Langenhagener Kommissariats.

Nur einen Tag zuvor hatte der 55-Jährige selbst zugeschlagen. Aus diesem Grund wird auch gegen ihn wegen Körperverletzung ermittelt. Nach Polizeiangaben ereignete sich die Tat am Freitag gegen 22.30 Uhr an der Straße Weidenbruch. Der bereits mehrfach wegen Körperverletzung polizeilich in Erscheinung getretene Mann schlug einem 61-Jährigen mit der Faust mehrfach ins Gesicht. Das Opfer wurde dabei so schwer verletzt, dass es im Krankenhaus behandelt werden musste.

Weiter Einsatzmeldungen aus Langenhagen finden Sie im Polizeiticker.

Von Sven Warnecke