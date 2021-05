Langenhagen

Die Ehrenbürgerin feiert ihren Ehrentag: Waltraud Krückeberg, ehemalige Bürgermeisterin von Langenhagen, wird am 29. Mai 90 Jahre alt. Sie ist neben Ernst Müller die einzige noch lebende Person, die die Ehrenbürgerschaft der Stadt trägt. Entsprechend groß ist noch heute ihr Bekanntheitsgrad. „Es passiert oft, dass mich Leute im Stadtzentrum grüßen oder ansprechen. Ich freue mich darüber – vor allem, weil ich glaube, dass man mich mit Maske gar nicht erkennt“, sagt sie und schmunzelt dabei.

Waltraud Krückeberg begann ihre Amtszeit als Bürgermeisterin am 1. November 1986. Damit war sie nicht nur die erste Frau, die in Langenhagen diese Stelle antrat – sondern zu diesem Zeitpunkt auch die einzige Bürgermeisterin in der gesamten späteren Region Hannover. Ein weiteres Alleinstellungsmerkmal: Als sie am 31. Oktober 2001 ihr Amt aufgab, war dies gleichbedeutend mit der bis dahin ehrenamtlichen Ausübung. Nach der niedersächsischen Verwaltungsreform 1999 entwickelte sich das Bürgermeisteramt danach zu einer hauptberuflichen Tätigkeit.

Dieses Foto stammt vom Frühjahr 1988: Waltraud Krückeberg, seit rund 15 Monaten die Bürgermeisterin von Langenhagen, trifft sich mit Nervenklinik-Chefarzt Gunter Kruse. Quelle: Archiv

Soziales Engagement steht bei ihr hoch im Kurs

„Für mich war das okay, damals aufzuhören. 15 Jahre waren eine schöne Zeit“, sagt sie und erinnert sich an die Höhepunkte ihrer Amtszeit. „Toll, dass damals das Rathaus gebaut wurde. Die Grundsteinlegung war das Ereignis schlechthin“, sagt Krückeberg, die seit Ende der Fünfzigerjahre Jahre SPD-Mitglied ist. Es freut sie rückblickend auch, „dass sich das Stadtzentrum entwickeln konnte“.

Als Waltraud Arndt erblickte sie am 29. Mai 1931 in Schlesien nahe Breslau das Licht der Welt. In den letzten Monaten des Kriegs flüchtete ihre Familie über Zwischenstationen in Eilenburg bei Leipzig, Halle und Alfeld. 1950 kam sie schließlich in Hannover an. Die gelernte Bürokauffrau, die 1959 heiratete, zog 1966 nach Langenhagen. Dort lebt sie bis heute. Und hier begann ihr ehrenamtliches Wirken. Mit großem Engagement, vor allem in sozialer Hinsicht.

Waltraud Krückeberg (ganz rechts) engagierte sich stark im sozialen Bereich. Hier verstaut sie mit Mitstreiterinnen Wäsche für Bedürftige. Quelle: Stephan Hartung (Archiv)

Gründungsmitglied der Lebenshilfe

1968 zählte sie zu den Gründungsmitgliedern des Vereins Lebenshilfe für geistig und mehrfach Behinderte in Langenhagen und Umgebung und wurde dessen langjährige erste Vorsitzende. Als Ratsfrau und Vorsitzende des Vereins hat sie die Öffentlichkeit für die Probleme Behinderter sensibilisiert. Im November 1968 zog sie als damals 37-Jährige in den Gemeinderat Langenhagen ein, von 1972 bis 1976 leitete sie den Sozialausschuss.

Hauptberuflich war sie bei der Gemeinnützigen Gesellschaft für Behindertenarbeit in Langenhagen tätig. Dass sich Krückeberg, die zwei Kinder und vier Enkelkinder hat, für Menschen mit Behinderung einsetzt, ist in ihrer Biografie verankert. „Ich habe mich trotzdem dafür gern eingesetzt. Denn als ich in Schlesien aufgewachsen bin, hatte ich auch mit behinderten Kindern zu tun“, sagt die nun 90-Jährige, die als weiteres Sozialengagement ab 1986 den Sozialfonds „Langenhagener helfen Langenhagenern“ leitete.

Auszeichnungen sind daher keine Überraschung für sie. Die Stadt Langenhagen würdigte die Verdienste Waltraud Krückebergs in den Jahren 1986 und 1991 mit der silbernen und goldenen Ehrennadel. Der Bundesverdienstorden kam zwischenzeitlich 1988 dazu, es folgte im Jahr 2001 die Ehrenbürgerschaft. Von der englischen Partnerstadt London Borough of Southwark wurde sie 2002 ebenfalls zur Ehrenbürgerin ernannt.

Im Jahr 2001 erhält Waltraud Krückeberg die Ehrenbürgerschaft der Stadt Langenhagen. Quelle: Archiv

Damit würdigte die Stadt im Bezirk Londons die Verdienste Krückebergs für die Partnerschaft, die sie während ihrer Amtszeit vertiefte und pflegte, zuvor aber als Ratsfrau maßgeblich unterstützte. So gehörte sie auch zur Delegation um den damaligen Bürgermeister Walter Bettges, der am 1. Februar 1980 in England das entsprechende Partnerschaftsabkommen unterzeichnete. „Frau Krückeberg war eine Treiberin. Es ist fraglich, ob es ohne sie die Freundschaft zu Southwark überhaupt gegeben hätte oder heute noch geben würde“, sagt Birgit Naeschke, Beiratsvorsitzende des Städtepartnerschafts – und Freundschaftskomitee Langenhagen.

Southwarks Bürgermeisterin Hilary Wines (links) verleiht Waltraud Krückeberg die Ehrenbürgerschaft im Jahr 2002. Quelle: privat

Die eigene Geschichte von Waltraud Krückeberg zeigt, warum sie sich so für eine Partnerschaft mit England eingesetzt hat. 1956 und damit nur etwa mehr als zehn Jahre nach Kriegsende absolvierte sie eine sechsmonatige Au-pair-Zeit in einer Kleinstadt nahe Manchester. „Ich wurde dort als Deutsche toll aufgenommen und habe mich sehr wohl gefühlt, wäre auch gern länger geblieben.“ Von ihrem damaligen Arbeitgeber, dem noch heute in Hannover ansässigen Bundesverein Internationale Jugendgemeinschaftsdienste, war sie aber nur für ein halbes Jahr freigestellt. „Damals hat sich meine Liebe zu England entwickelt. Als ich später hörte, dass Langenhagen eine Partnerstadt sucht, war klar, wofür ich mich einsetzen will“, blickt sie zurück.

Waltraud Krückeberg wird von der Ehrung durch ihre Partei und Ehrengast Peter Struck vollkommen überrascht. Quelle: Rebekka Neander (Archiv)

Doch die immensen Verdienste von Waltraud Krückeberg sind auch der eigenen Partei in Berlin nicht verborgen geblieben. Im Jahr 2011 wurde die Langenhagenerin vom inzwischen verstorbenen ehemaligen Bundesverteidigungsminister Peter Struck überrascht, der ihr die höchste SPD-Auszeichnung, die Willy-Brandt-Medaille überreichte.

Ihren Geburtstag feiert Waltraud Krückeberg, Corona verhindert eine größere Sause, im kleinen Kreis mit der Familie. Immerhin: Für die ehemalige Bürgermeisterin und aktuelle Ehrenbürgerin wird die Sonne scheinen. Der Name des frühsommerlichen Hochs laut Wetterbericht: Waltraud.

Von Stephan Hartung