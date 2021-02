Langenhagen

In der Stadt helfen viele Menschen im Kampf gegen das Coronavirus. Neben den Ortsverbänden des Roten Kreuz stehen die Freiwilligenagentur und das Seniorenbüro der Stadt Langenhagen parat. Alle gemeinsam erweitern das vom DRK-Krähenwinkel unter der Leitung von Horst Waldfried initiierte Angebot der ehrenamtlichen Impf-Taxis. Diese sollen Senioren über 80 Jahren, die noch in den eigenen vier Wänden leben, zu den Impfzentren nach Hannover fahren.

Bereits Anfang der Woche haben mehr als 4500 Menschen über 80 Jahre Post aus dem Rathaus bekommen. Darin informierte die Stadtverwaltung über die Schritte bei der Corona-Schutzimpfung. Parallel wurde darin bei Bedarf Hilfe angeboten, berichtet nun Annika Stegmaier von der Freiwilligenagentur. Die Kommune sowie die Ehrenamtlichen unterstützen dabei Senioren bei der Suche nach einem Impftermin. Dafür ist unter der Rufnummer (0800) 7307000 ein Bürgertelefon geschaltet. Dieses ist montags bis donnerstags zwischen 9 und 15 Uhr sowie am Freitag von 9 bis 12 Uhr erreichbar.

Stadt und Ortsverbände bieten telefonische Hilfe an

Das Angebot richtet sich speziell an Senioren, die etwa keine Unterstützung von Familie, Freunden oder Nachbarn haben. Wer nicht weiß, wie er zum Impfzentrum auf das Messegelände nach Laatzen kommt, kann über die die DRK-Ortsverbände sowie weitere ehrenamtliche Helfer einen kostenlosen Fahrservice buchen. Stegmaier bittet bei den Anrufen aber um ein wenig Geduld.

Neben dem Bürgertelefon bietet etwa auch der DRK-Ortsverband bei Heinz Mattutat, Telefon (0511) 782732, in Langenhagen DRK-Chefin Martina Rust unter (0175) 9953528 sowie in Krähenwinkel Horst Waldfried, (0175) 9704038, sowie Christoph Rönisch unter (0511) 777535 telefonische Hilfe an.

Kommune kündigt auch Impfen zu Hause an

Die Stadt Langenhagen kündigt zudem an, dass Menschen, die auf einen Rollstuhl angewiesen sind, zu Hause geimpft werden sollen. Allerdings werden diese von Stegmaier gebeten, sich ein wenig in Geduld zu üben. Die Senioren sollen zu einem späteren Zeitpunkt geimpft werden. Der Transport zum Impfzentrum wird über den Hausarzt organisiert.

Von Sven Warnecke